В Джанкое будут судить извращенца и растлителя. А «вычислил» его… Интерпол

В Джанкое в суд направлено уголовное дело о распространении порнографических изображений малолетнего лица с использованием сети Интернет. 32-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), пп. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и хранение в целях распространения материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

По версии следствия, в 2016 году злоумышленник неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней 2006 года рождения, осуществляя при этом фото и видеосъемку. В дальнейшем мужчина распространил порнографические материалы в сети Интернет, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Как уточнили в Следственном комитете, данные обстоятельства были выявлены сотрудниками бюро Интерпола МВД России.

В ходе совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников уголовного розыска МВД по Республике Крым преступная деятельность злоумышленника была пресечена, он был задержан. По ходатайству следователя судом фигурант уголовного дела был заключен под стражу, где содержится по настоящее время. В ходе следствия сотрудниками следственного отдела по городу Джанкой собрана вся необходимая доказательственная база. Расследование уголовного дела завершено, — отметили в Следкоме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Джанкойский районный суд. За совершение инкриминируемых деяний обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.