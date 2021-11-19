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В Джанкое местного жителя осудили за торговлю немаркированными табачными изделиями
Фото: МВД

В Джанкое местного жителя осудили за торговлю немаркированными табачными изделиями

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:27 19.11.2021

В Джанкое суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере), ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок).

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в ноябре 2020 года мужчина через объявления в сети «Интернет» приобрел немаркированные табачные изделия – сигареты различных марок, которые хранил в арендуемом гараже в г. Джанкое. С использованием сети «Интернет» злоумышленник осуществлял продажу табачной продукции. Всего из незаконного оборота изъято 18 наименований немаркированной табачной продукции в количестве 50 тыс. пачек стоимостью свыше 5 млн. рублей, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 1 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В Джанкое местного жителя осудили за торговлю немаркированными табачными изделиями

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