В Джанкое обновили здание центральной поликлиники

В Джанкое пациентов принимают в обновленном здании поликлиники. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница» Вячеслав Овчинников.

По ведомственной целевой программе «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» выполнен капитальный ремонт трёхэтажного здания поликлиники с переходом. Заменены инженерные сети, оконные и дверные проемы, кровля, произведена перепланировка и внутренняя отделка помещений, установлен вентилируемый фасад, — рассказал он.

Кроме того, по словам главного врача, во все кабинеты приобретена новая мебель, кушетки, шкафы для хранения медикаментов, столы для инструментов, медицинские тумбочки и другое. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в здании предусмотрены пандусы, как возле центрального входа, так и отдельно в кабинет инфекционных заболеваний и процедурные.

В холле поликлинике оборудована зона ожидания, гардероб, регистратура открытого типа. С целью повышения доступности по дозвону пациентов в регистратуру организованы дополнительные каналы связи, приобретены новые номера для вызова врача на дом, записи к специалистам.

В обновленном здании поликлиники, расположенном на улице Совхозной, д 19, приём ведут врачи общей практики (семейной медицины), терапевты, а также врачи узких специальностей – эндокринолог, инфекционист, офтальмолог, ЛОР, хирурги, урологи, нефролог, дерматовенерологи. На первом этаже размещено отделение амбулаторного гемодиализа, — уточнил Вячеслав Овчинников.

Главный врач отмечает, что реализованные мероприятия позволили улучшить условия труда медицинских работников. Теперь специалисты будут принимать пациентов в комфортных помещениях, а местные жители будут получать медицинскую помощь в современных условиях. В Джанкое и прилегающем районе проживает 101 517 человек, из которых 63 108 взрослых и 19 528 детей.

Фото: пресс-служба минздрава РК.

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