В Джанкое после капремонта возобновила работу подстанция скорой медицинской помощи № 29

В Джанкое после проведения капитального ремонта возобновила работу подстанция скорой медицинской помощи № 29. Капремонт данного объекта реализован в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Проведена замена коммуникаций и отделочные работы, произведен ремонт фасада. Также, данная подстанция укомплектована всей необходимой новой мебелью и оборудованием. Выполненные работы позволили привести в соответствие с федеральными требованиями рабочие места бригад СМП, полноценно разместить структурное подразделение, а также создать более комфортные условия труда для медицинских работников, — сообщает пресс-служба минздрава РК.

Мероприятия направлены на эффективную организацию работы скорой медицинской помощи, что будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи населению.