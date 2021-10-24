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В Джанкое после капремонта возобновила работу подстанция скорой медицинской помощи № 29

В Джанкое после капремонта возобновила работу подстанция скорой медицинской помощи № 29

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:02 24.10.2021

В Джанкое после проведения капитального ремонта возобновила работу подстанция скорой медицинской помощи № 29. Капремонт данного объекта реализован в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Проведена замена коммуникаций и отделочные работы, произведен ремонт фасада. Также, данная подстанция укомплектована всей необходимой новой мебелью и оборудованием. Выполненные работы позволили привести в соответствие с федеральными требованиями рабочие места бригад СМП, полноценно разместить структурное подразделение, а также создать более комфортные условия труда для медицинских работников, — сообщает пресс-служба минздрава РК.

Мероприятия направлены на эффективную организацию работы скорой медицинской помощи, что будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи населению.

В Джанкое после капремонта возобновила работу подстанция скорой медицинской помощи № 29

В Джанкое после капремонта возобновила работу подстанция скорой медицинской помощи № 29

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