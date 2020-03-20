В Джанкое после ремонта открыли Дом правосудия

И новый детский сад.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил с рабочим визитом город Джанкой, где принял участие в открытии нового модульного детского сада и здания Джанкойского районного суда (первого в Республике Дом правосудия) после капитального ремонта.

Сергей Аксёнов вместе с Председателем Верховного Суда РК Игорем Радионовым осмотрел помещения суда: зал судебных заседаний, конвойное помещение, актовый зал. Глава Республики отметил положительные изменения условий работы суда и подчеркнул квалифицированную работу судебной системы в Крыму.

Принявший участие в церемонии председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк отметил, что «новое специализированное здание демонстрирует совершенно другой уровень культуры судебного заседания».

В нём созданы все условия по обеспечению надлежащего уровня безопасности судебной деятельности и комфорта для граждан, которые обращаются в судебные инстанции, чтобы удовлетворить свои законные права, — сказал Алексей Черняк.

Работы по комплексному капитальному ремонту Джанкойского районного суда были начаты в 2018 году и проведены с учетом условий деятельности судебных органов и соответствия его функциональному назначению.

Затем представители властей посетил муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-детский сад №7 имени Героя Советского Союза Марии Октябрьской», где осмотрел пищеблок, группы, музыкально-спортивный зал, детские площадки. Модульный детский сад приобретен в рамках реализации основного мероприятия «Развития инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы.

По словам Сергея Аксёнова, в этом году в Джанкое будет сдано в эксплуатацию ещё 2 детских сада в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года», что позволит ликвидировать очередь в дошкольные учреждения.

Аксёнов сообщил, что в этом году администрация Джанкоя дополнительно получит 150 млн рублей на ремонт дорог.

У них на 200 млн. рублей проектов, 50 млн. рублей уже запланировано из резервного фонда Правительства по поручению Президента, ещё 150 млн. рублей дополнительно мы договорились. Летом откроется грузовое сообщение, транспортный узел заработает, появятся дополнительные рабочие места. Перспективы у этого региона хорошие, – сказал Глава Крыма.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.