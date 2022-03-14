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В Джанкое пьяный мужчина едва не зарезал свою подругу
Иллюстрация: ru24.net

В Джанкое пьяный мужчина едва не зарезал свою подругу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:10 14.03.2022

В Джанкое суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по адресу своего проживания, лезвием клинка ножа нанёс один удар в область грудной клетки своей сожительнице, одновременно высказывая угрозы убийством. В результате преступных действий женщине был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло длительное лечение и реабилитацию последней, — рассказали в прокуратуре.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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