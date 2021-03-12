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В Джанкойском районе будут судить лжетеррориста
Иллюстрация: newizv.ru

В Джанкойском районе будут судить лжетеррориста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:17 12.03.2021

Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В ходе дознания установлено, что в обеденное время 3 января 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть полиции и сообщил оперативному работнику ложные сведения о готовящемся террористическом акте в Бахчисарайском районе. В результате указанных действий злоумышленника была нарушена общественная безопасность, отвлечены значительные силы и средства правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, — отметили в прокуратуре.

После установления личности мужчина сообщил, что действовал из хулиганских побуждений, вызванных употреблением алкоголя.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до трех лет ограничения свободы.

В Джанкойском районе будут судить лжетеррориста

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