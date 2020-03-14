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В Джанкойском районе поймали браконьера – устроил сафари.. на зайцев
Фото: минприроды РК

В Джанкойском районе поймали браконьера – устроил сафари.. на зайцев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 20:46 14.03.2020

Государственными инспекторами министерства экологии и природных ресурсов Крыма в Джанкойском районе пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов с применением механического транспортного средства. Экологи уточнили: браконьера поймали ночью, на территории закрепленного охотничьего угодья ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная гора».

В результате незаконной охоты нарушитель добыл 4 особи зайца-русака. Ущерб, причинённый охотничьим ресурсам, составил 18 тысяч рублей. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1,1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, а также ч.1, 2 ст. 258 УК РФ. Материалы дела направлены в суд, — отметили в минприроды РК.

Кроме того, вынесено Постановление мирового судьи Джанкойского судебного района Республики Крым о конфискации транспортного средства и ружья, как орудий совершения преступления.

В Джанкойском районе поймали браконьера – устроил сафари.. на зайцев

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