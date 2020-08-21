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В Джанкойском районе поймали «мусорного вредителя»
Фото: минприроды РК

В Джанкойском районе поймали «мусорного вредителя»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 12:12 21.08.2020

Госинспекторы минприроды Крыма зафиксировали факт несанкционированного размещения отходов в Джанкойском районе.

В ходе рейдового обследования территории Масловского сельского поселения Джанкойского района зафиксирован факт выгрузки из легкового прицепа твердых коммунальных отходов, на территории, не предназначенной для складирования отходов, — отметили в минприроды РК.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2. КоАП РФ. Он заплатит штраф (тысячу рублей). А еще «мусорного вредителя» заставить убрать за собой. Сообщается, что работы по ликвидации несанкционированной свалки нарушителем были проведены незамедлительно, с последующим вывозом отходов на полигон ТКО г. Джанкоя.

Минприроды Крыма призывает гостей и жителей республики бережно относиться к окружающей среде и складировать отходы в специально предназначенных для этого местах.

В Джанкойском районе поймали «мусорного вредителя»

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