В Джанкойском районе поймали «мусорного вредителя»

Госинспекторы минприроды Крыма зафиксировали факт несанкционированного размещения отходов в Джанкойском районе.

В ходе рейдового обследования территории Масловского сельского поселения Джанкойского района зафиксирован факт выгрузки из легкового прицепа твердых коммунальных отходов, на территории, не предназначенной для складирования отходов, — отметили в минприроды РК.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2. КоАП РФ. Он заплатит штраф (тысячу рублей). А еще «мусорного вредителя» заставить убрать за собой. Сообщается, что работы по ликвидации несанкционированной свалки нарушителем были проведены незамедлительно, с последующим вывозом отходов на полигон ТКО г. Джанкоя.

Минприроды Крыма призывает гостей и жителей республики бережно относиться к окружающей среде и складировать отходы в специально предназначенных для этого местах.