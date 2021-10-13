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В Джанкойском районе расселили фазанов
фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

В Джанкойском районе расселили фазанов

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 18:57 13.10.2021

Ежегодное расселение фазанов состоялось в Джанкойском районе в рамках проведения биотехнических мероприятий. Выпуск 200 птиц осуществили в общедоступных охотничьих угодьях «Калиновское» и «Маслово».

Всего в рамках государственного контракта планируется расселить 750 голов фазана на территории Джанкойского, Раздольненского, Бахчисарайского, Симферопольского районов, — рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Такие мероприятия, говорят специалисты, важны для республики, так как фазан пользуется большим спросом среди охотников. Ежегодно популяцию восстанавливают. За последние несколько лет численность этих птиц возросла более чем в 2 раза.

Справка: Фазан обыкновенный в настоящее время обитает на территории всего Крымского полуострова и является одним из важных объектов охоты в Республике Крым.

В Джанкойском районе расселили фазанов

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