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В Джанкойском районе завершено строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов

В Джанкойском районе завершено строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 30.05.2023

Стоимость работ по каждому из объектов составила 18,6 млн. рублей.

В Джанкойском районе завершено строительство девяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Новые объекты здравоохранения введены в эксплуатацию в селах Днепровка, Яснополянское, Ковыльное, Соленое Озеро, Чайкино, Октябрь, Павловка, Субботник и Яркое Поле.

Четыре ФАПа были возведены за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», остальные пять —  в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ завершенного строительства девяти объектов составила – 167,5 млн. рублей, средняя стоимость одного объекта — 18,6 млн. рублей, — рассказали в минздраве РК.

В Джанкойском районе завершено строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов

В помещениях ФАПов оборудованы кабинеты приема пациентов, смотровые кабинеты с гинекологическим креслом, процедурные, прививочные и стерилизационные, комнаты для хранения лекарственных препаратов. Все ФАПы укомплектованы необходимой медицинской мебелью, оборудованием и компьютерной техникой. Здания подключены к системам электроснабжения, водоснабжения и отопления. На каждом из объектов благоустроена прилегающая территория, обеспечено соблюдение условий доступной среды для маломобильных пациентов.

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В Джанкойском районе завершено строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов

К девяти фельдшерско-акушерским пунктам на медицинское обслуживание прикреплено 6 381 человек, из них 1 302 детей.  Благодаря строительству модульных ФАПов местные жители смогут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить первый этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр и вакцинацию в комфортных и современных условиях.

В Джанкойском районе завершено строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов

Помимо этого, в скором времени в Джанкойском районе планируется открытие еще трех модульных врачебных амбулаторий в селах Светлое, Вольное, Медведевка.

В Джанкойском районе завершено строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК.

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