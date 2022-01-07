В Джанкойской епархии – новый правящий архиерей

Духовенство Джанкойской епархии Украинской Православной Церкви приветствовало своего новоназначенного правящего архиерея – епископа Алексия (Овсянникова).

В Свято-Никольском храме Армянска священнослужители встретили своего иерарха хлебом-солью и цветами. После приветствия и краткого знакомства епископ Алексий обратился к ним со словами благодарности за организацию встречи, и пожелал дальнейших совместных плодотворных трудов во благо Церкви и во Славу Божию. После этого, сообщает сайт епархии, управляющий Джанкойской епархией и духовенство прибыли в Покровский кафедральный собор Джанкоя.

Архиерейская хиротония архимандрита Алексия (Овсянникова) в епископа Джанкойского и Раздольненского, управляющего Джанкойской епархией УПЦ, состоялась 2 января в Киево-Печерской лавре, во время Божественной литургии, которую возглавил Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

РИА Новости уточняет: 48-летний епископ Алексий (в миру Александр Овсянников) острижен в иночество в Киево-Печерской лавре и рукоположен в сан иеродиакона в 1992 году. Спустя год пострижен в монашество. С 1993 года состоял в клире Донецкой епархии, затем перешел в клир Житомирской епархии, и в последствии был назначен благочинным Житомирского городского округа. В 2004-м будучи в сане архимандрита, окончил Киевскую духовную академию, спустя еще четыре года возглавил епархиальноый церковный суд Житомирской епархии, а в январе 2009 года был делегатом Поместного собора Русской православной церкви от Житомирской епархии. 27 декабря 2021 года решением Священного синода Украинской православной церкви был избран епископом Джанкойским и Раздольненским.

Фото: Джанкойская епархия.

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