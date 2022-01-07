В Джанкойской епархии – новый правящий архиерей

Духовенство Джанкойской епархии Украинской Православной Церкви приветствовало своего новоназначенного правящего архиерея – епископа Алексия (Овсянникова).
В Свято-Никольском храме Армянска священнослужители встретили своего иерарха хлебом-солью и цветами. После приветствия и краткого знакомства епископ Алексий обратился к ним со словами благодарности за организацию встречи, и пожелал дальнейших совместных плодотворных трудов во благо Церкви и во Славу Божию. После этого, сообщает
Архиерейская хиротония архимандрита Алексия (Овсянникова) в епископа Джанкойского и Раздольненского, управляющего Джанкойской епархией УПЦ, состоялась 2 января в Киево-Печерской лавре, во время Божественной литургии, которую возглавил Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Фото: Джанкойская епархия.
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