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В еще одном крымском селе открылся фельдшерско-акушерский пункт

В еще одном крымском селе открылся фельдшерско-акушерский пункт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:40 27.04.2022

В крымском селе Краснодарка (в Красногвардейском районе) торжественно открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Быстровозводимая конструкция возведена в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость строительства составила более 12 млн рублей, — сообщили в республиканском минздраве.

Как рассказал главный врач Красногвардейской центральной районной больницы Александр Григорьян, в новом здании оборудованы кабинеты приема пациентов, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, а также другие помещения. ФАП укомплектован оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Также установлена новая мебель.

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По словам главного врача, к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Краснодарка «прикреплено» почти 500 человек, более ста из которых дети. Теперь местные жители будут получать медицинскую помощь в комфортных, современных условиях.

В еще одном крымском селе открылся фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба минздрава РК.


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