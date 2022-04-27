В еще одном крымском селе открылся фельдшерско-акушерский пункт

В крымском селе Краснодарка (в Красногвардейском районе) торжественно открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Быстровозводимая конструкция возведена в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость строительства составила более 12 млн рублей, — сообщили в республиканском минздраве.

Как рассказал главный врач Красногвардейской центральной районной больницы Александр Григорьян, в новом здании оборудованы кабинеты приема пациентов, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, а также другие помещения. ФАП укомплектован оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Также установлена новая мебель.

По словам главного врача, к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Краснодарка «прикреплено» почти 500 человек, более ста из которых дети. Теперь местные жители будут получать медицинскую помощь в комфортных, современных условиях.

Фото: пресс-служба минздрава РК.