В еще одном крымском селе открылась модульная врачебная амбулатория

В крымском селе Кормовом (в Первомайском районе) открылась модульная врачебная амбулатория. На ее строительство было выделено 15 млн. рублей. Об этом сообщил главный врач ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница» Богдан Шпак.

По его словам, новая врачебная амбулатория оснащена необходимым оборудованием в соответствии с действующими стандартами. Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи и комфортного пребывания пациентов и медицинского персонала.

Кроме того, в самой Первомайской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт хозяйственного корпуса, который включает в себя пищеблок, прачечную и патологоанатомическое отделение.

Фото: минздрав РК.