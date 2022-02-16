В этом году начнется строительство двух новых поликлиник в Симферополе

В этом году, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранения» начнется строительство двух новых поликлиник в Симферополе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Получено положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство поликлиник в пгт. Грэсовский и на улице Балаклавской. Определены земельные участки. Строительные работы планируется начать в первом полугодии, после прохождения этапа необходимых согласований с Минздравом России, — говорится в сообщении.

Так, поликлиника на улице Балаклавской будет являться структурным подразделением ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7» и обслуживать порядка 25 тысяч прикрепленного населения.

В свою очередь, новое здание поликлиники на улице Яблочковой в поселке Грэсовский позволит централизовать подразделения ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №5», которые на данный момент располагаются в отдельных приспособленных помещениях. В учреждении будут получать медицинскую помощь более 20 тысяч горожан.

По информации минздрава Крым, обе новые поликлиники будут включать 4 этажа и рассчитаны на 250 посещений в смену. Для работы в них планируется привлечение специалистов из других регионов, а также молодых специалистов, окончивших обучение в Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского и медицинских колледжах. Также, продолжит выполнять свои обязанности уже действующий персонал филиалов пятой и седьмой городских поликлиник.

Строительство новых зданий медицинских организаций позволит не только повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи, но и привести лечебные учреждения в соответствие с федеральными стандартами и нормативами. Работы планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость строительства поликлиник составляет 1, 97 млрд. рублей.

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