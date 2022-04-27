В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Крыму примут на работу 88 специалистов

Минздрав РК утвердил перечень вакантных должностей в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых в Республике Крым осуществляются единовременные компенсационные выплаты в 2022 году.

В этом году планируется принять 65 врачей по программе «Земский доктор» и 23 фельдшера по программе «Земский фельдшер». Трудоустроенным медикам будут осуществлены единоразовые выплаты – врачам 1 миллион рублей, среднему медицинскому персоналу – 500 тысяч рублей, — рассказал врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Он уточнил, что привлечение в медицинские организации квалифицированных кадров является одной из главных целей национального проекта «Здравоохранение».

Ознакомиться с перечнем вакансий , а также с условиями и порядком участия в данных программах можно на сайте минздрава РК.

Напомним, что в случае получения единовременной выплаты медицинский работник обязуется работать на должности в соответствии с трудовым договором в течение 5 лет по основному месту работы на условиях полного рабочего дня.