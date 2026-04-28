В этом купальном сезоне отдыхающих примут порядка 360 крымских благоустроенных пляжей

Более 360 пляжных территорий в Крыму будут готовы принимать гостей с 1 июня. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. По словам министра, готовности пляжей к лету в Крыму в министерстве традиционно уделяют большое внимание, этот вопрос стоит на контроле у Главы Республики Крым, и в 2026 году в этом направлении работа началась как никогда рано.
Сейчас все курортные регионы готовят пляжную инфраструктуру. Я лично проезжаю по всем регионам, прохожу пляжи, видим, что работа идет и она началась заблаговременно. И в этом году мы действительно увеличиваем количество пляжных территорий. Их будет уже более 360, – сказал Сергей Ганзий.
По его словам, до 1 мая операторы пляжных территорий должны завершить первый этап работ по подготовке всей необходимой для высокого курортного сезона инфраструктуры. Сюда входит подготовка спасательных вышек и туалетов, обеспечение водоснабжения и водоотведения, покраска конструкций и ряд других мероприятий.
И второй блок – это непосредственно полная готовность пляжных территорий, когда матросы-спасатели обучены и находятся на местах, подготовлены медицинские пункты, установлены шезлонги, теневые навесы, подведена вода. Поэтому полная готовность пляжных территорий к приему гостей – до 1 июня 2026 года, – сообщил министр.
Информация о пляжах Крыма размещена на сайте https://mtur.rk.gov.ru/structure/08da784f-3d4b-4c69-951d-cdf662189cad
Слушать программу с участием министра https://rutube.ru/video/e37b36434081651708cd3ff24241207e/
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
С тегами: пляжи Крыма
