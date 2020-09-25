В Евпатории начали проводить высокотехнологичные операции по лечению возрастной катаракты

Медицинская помощь оказывается бесплатно, за счет средств ОМС.

На базе офтальмологического отделения ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» начали проводить высокотехнологичные операции по лечению возрастной катаракты. Об этом сообщил главный внештатный специалист-офтальмолог Евпатории Яков Гальперт.

По его словам, операции пока проводятся в режиме внедрения, на нерегулярной основе. Такая практика сохранится ориентировочно в течение полугода, после чего будет налажено проведение операций в штатном режиме. На данный момент проведено уже шесть операций, с привлечением ведущих хирургов.

Как отметил Яков Гальперт, в ходе операций также проводится обучение молодых специалистов, что поспособствует формированию квалифицированного кадрового состава для офтальмологического отделения учреждения.

Катарактальные операции по замене помутневшего естественного хрусталика, как правило, проводятся для пациентов пожилого возраста. На ранней стадии заболевания они обеспечивают восстановление резкости и четкости зрения. Данный вид высокотехнологичной медицинской помощи оказывается пациентам офтальмологического отделения ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» на бесплатной основе, за счет средств ОМС.

Фото и материалы: минздрав РК.