В Евпатории начинают подготовку к курортному сезону-2020

В администрации Евпатории отмечают: в 2019 году в городе функционировало 93 пляжа, пользователями которых были получены необходимые разрешительные документы на открытие пляжей. При этом третий год подряд пляж, который получает первым паспорт пляжа в Республике Крым, является евпаторийским.

В этом году все пользователи пляжных территорий также должны обратить внимание на состояние территорий и заблаговременно приступить к оформлению разрешительных документов. Подготовка пляжа будет проходить в два этапа: первый этап – это техническая подготовка, которая предусматривает завершение к 1 мая ремонтных работ на пляже, в том числе замену оборудования и инвентаря, окрашивание поверхностей. Полная готовность пляжа должна быть завершена до 1 июня. То есть должны быть в наличии все разрешительные документы, в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, акт технического освидетельствования пляжа, паспорт пляжа. К этому времени необходимо организовать дежурство пляжа матросами-спасателями, разместить полный комплект пляжного оборудования и инвентаря, установить предупреждающие и запрещающие знаков в местах, опасных для купания, — озвучили планы в управлении экономического развития администрации Евпатории.



Напомним, в соответствии с поручением Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка до 30 апреля в Крыму должны быть изготовлены и установлены информационные табло определённого образца у каждого входа на пляж (каждую карту пляжа). Причём вносить какие-либо изменения в структуру стенда не разрешается. В случае его невыполнения вступают в силу штрафные санкции.