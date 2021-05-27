Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Евпатории наказали великовозрастного «сыночка». Избил родную мать

crimeapress_news



В Евпатории наказали великовозрастного «сыночка». Избил родную мать
Фото: gubdaily.ru

В Евпатории наказали великовозрастного «сыночка». Избил родную мать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:19 27.05.2021

В Евпатории местный житель осужден за нанесение побоев своей матери.

26 мая мировой судья Евпаторийского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого  34-летнего местного жителя. На основании представленных прокуратурой города доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), — сообщили в прокуратуре.

Установлено, что осужденный в феврале 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои своей пожилой матери. Отметим, что «сыночек» — далеко не «ангел». Ранее он был осужден за совершение грабежа группой лиц по предварительному сговору.

Суд с учетом личности злоумышленника и ранее вынесенного в отношении его приговора назначил окончательное наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — уточнили в надзорном ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

В Евпатории наказали великовозрастного «сыночка». Избил родную мать

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.