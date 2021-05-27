В Евпатории наказали великовозрастного «сыночка». Избил родную мать

В Евпатории местный житель осужден за нанесение побоев своей матери.

26 мая мировой судья Евпаторийского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. На основании представленных прокуратурой города доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), — сообщили в прокуратуре.

Установлено, что осужденный в феврале 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои своей пожилой матери. Отметим, что «сыночек» — далеко не «ангел». Ранее он был осужден за совершение грабежа группой лиц по предварительному сговору.

Суд с учетом личности злоумышленника и ранее вынесенного в отношении его приговора назначил окончательное наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — уточнили в надзорном ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.