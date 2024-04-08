В Евпатории отремонтируют тротуары. Цена вопроса – сто миллионов рублей… и они уже есть

По информации Главы Крыма Сергея Аксёнова, выделены средства в размере 100 млн. рублей на ремонт тротуаров в Евпатории.

Работы планируется провести поэтапно: до конца июня 2024 года – на центральных и ведущих к морю улицах города; до сентября текущего года – на улицах, которые идут к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения. Всего должно быть отремонтировано и восстановлено около 50 километров тротуаров, — сообщил Аксёнов.