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В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина

В Евпатории почтили память бойца спецподразделения «Беркут» Андрея Федюкина

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 18.02.2020

Напомним, сегодня очередная годовщина трагедии на киевском майдане — здесь. 42-летний евпаториец Андрей Федюкин —  старший прапорщик спецподразделения «Беркут» — погиб в столице Украины при исполнении служебного задания в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Его посмертно наградили знаком «За службу и храбрость». Акция в память о погибшем в Евпатории прошла у здания часовни Святого Великомученика Победоносца Чудотворца Георгия.

Профессия защитника правопорядка — одна из самых опасных и рискованных.  Пуля, выпущенная из автомата «мирного протестующего» на майдане, пробила бронежилет. Андрей прослужил в «Беркуте» почти 20 лет. Преклоняем голову перед мужеством нашего героя, который выполнял свой долг и был верен приказу. Память о его подвиге  останется в сердцах евпаторийцев навсегда, — отмечает Глава Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко.

В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории почтили память бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Федюкина

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