В Евпатории почтили память бойца спецподразделения «Беркут» Андрея Федюкина

Напомним, сегодня очередная годовщина трагедии на киевском майдане — здесь. 42-летний евпаториец Андрей Федюкин — старший прапорщик спецподразделения «Беркут» — погиб в столице Украины при исполнении служебного задания в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Его посмертно наградили знаком «За службу и храбрость». Акция в память о погибшем в Евпатории прошла у здания часовни Святого Великомученика Победоносца Чудотворца Георгия.

Профессия защитника правопорядка — одна из самых опасных и рискованных. Пуля, выпущенная из автомата «мирного протестующего» на майдане, пробила бронежилет. Андрей прослужил в «Беркуте» почти 20 лет. Преклоняем голову перед мужеством нашего героя, который выполнял свой долг и был верен приказу. Память о его подвиге останется в сердцах евпаторийцев навсегда, — отмечает Глава Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории