В Евпатории прошли традиционные научные чтения врачей «ActaEupatorica»

В Евпатории на базе санатория «Смена» прошли научные чтения «ActaEupatorica», которые были посвящены актуальным вопросам санаторно-курортной реабилитации. Традиция подводить ежегодные итоги деятельности учёных и врачей курорта зародилась в 30-х годах прошлого столетия, потом был перерыв, но спустя время врачи возродили ее. В этом году это уже XXXIII научные чтения.

Эти встречи организованы при поддержке Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, Медицинской академии имени С.И.Георгиевского, ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Смена».

Сегодня научные чтения являются площадкой, позволяющей обмениваться накопленным опытом и научными достижениями в области развития современной курортной медицины. С докладами выступили ведущие врачи и учёные Крыма. В программу научных чтений были включены свыше 20 тем, среди которых были доклады, касающиеся перспективы строительства реабилитационного центра в Евпатории, применения инновационных технологий в практике бальнеогрязевого курорта, новых подходов в лечении и реабилитации детей с церебральным параличом и хроническим пиелонефритом, заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой патологией.

Темы были посвящены также исследованиям в диагностике ряда заболеваний, использованию бальнеологических факторов в профилактике и лечении различных болезней детей.

Фото и материалы: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.