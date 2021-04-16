В Евпатории создается уникальная спортивная инфраструктура для проведения международных соревнований

Новые объекты и уникальная спортивная инфраструктура, которая создается в Евпатории, позволит городу проводить состязания международного уровня, воспитывать новых звезд большого спорта. Такое мнение выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов по итогам рабочей поездки в муниципалитет, где посетил объекты, включенные в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Спикер крымского парламента осмотрел сразу два спортивных объекта, где завершаются строительно-монтажные работы, — физкультурно-оздоровительный комплекс и Дворец спорта. Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ последнего составляет около 600 млн рублей. В ходе реконструкции обновлены спортивные залы существующего здания и введен в эксплуатацию новый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, трибунами, залами для борьбы и групповых занятий, тренажерным залом.

Никогда прежде Евпатория не имела таких возможностей, которые смогут изменить спортивный мир города. Эта база гораздо лучше той, которую в Советском Союзе считали образцовой, создан колоссальный объем инфраструктуры, который нужно теперь наполнить содержанием. Большое количество федераций смогут проводить здесь соревнования, развивать свои виды спорта. Убежден, что в этих залах будут заниматься будущие олимпийские чемпионы, победители мировых первенств — спортивная гордость Крыма, — заявил Константинов.

Спикер Госсовета также побывал в единственном в республике муниципальном кукольном театре «Марионетки», в здании которого проведен капитальный ремонт.

Это уникальное учреждение культуры не просто сохранено, оно живет насыщенной театральной жизнью. Все это благодаря коллективу, людям, которые сохранили традиции этого сложного, но зрелищного вида искусства, — сказал глава парламента РК.

Он оценил преобразования, которые происходят в сфере общего среднего и дошкольного образования в Евпатории.

Сегодня сложно в Крыму найти школу, которая бы прошла такой уровень реконструкции, как евпаторийский Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл». В других учебных учреждениях модернизация проходила частями: отдельно менялись окна, школьные парты, доски, покупалось оборудование в столовую, проводился ремонт спортзала. Здесь же к вопросу подошли комплексно, и теперь школу можно назвать в определенной степени образцовой. Кроме того, Евпатория находится на финишной прямой по решению проблемы дошкольного воспитания. Два новых садика, которые заходят в производственный цикл, полностью закрывают проблему очередности в городе, — подытожил Владимир Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.