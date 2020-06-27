В Евпатории в курортный сезон будет работать 91 пляж

О том, что в Евпатории во время купального сезона, намеченного на период с 1 июля по 31 октября, планируется функционирование 91 пляжа, рассказал заместитель главы администрации города Валерий Батюк. В настоящее время пользователи пляжей завершают работы по технической готовности территорий, в том числе окрашивание поверхностей и замену поврежденного пляжного оборудования и инвентаря, проводят ежедневную уборку пляжных территорий, подсыпают песок, устанавливают кабины для переодевания. Известно, что паспорта пляжа на купальный сезон 2020 года будут пролонгированы при условии, если пользователь получит санитарно-эпидемиологическое заключение и акт технического освидетельствования пляжа.

Сейчас на 51 пляже размещены информационные табло установленного образца. На остальных их разместят до 1 июля. Проведен ремонт сооружений, в том числе замена конструкций, окрашивание поврежденных поверхностей, на 76 пляжных территориях. Завершена установка необходимого оборудования и пляжного инвентаря на 56 пляжах, — цитирует пресс-служба чиновника.

Почти на всех пляжах Евпатории организована санитарная уборка. Говоря о подготовке пользователями пляжей документации, замглавы городской администрации отметил, что по состоянию на вечер 25 июня в отношении 81 территории заключены договоры на выдачу экспертного заключения и проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля:

Проведены водолазные обследования дна акватории на 84 пляжах. И уже на 71 пляже обучены матросы-спасатели. В целом санитарный и технический порядок на пляжах Евпатории фактически наведен.

При этом замглавы администрации подчеркнул, что 55 пляжей на территории муниципалитета будут общедоступными:

Остальные — это пляжи санаториев, в том числе детских.

Напомним, с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова стали принимать жителей Крыма и Севастополя. С 1 июля они откроют свои двери для гостей из других субъектов РФ.