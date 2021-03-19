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В Евпатории в суд направлено уголовное дело о хищении у дольщиков свыше 26 миллионов рублей
Фото: skorchanov, pixabay.com

В Евпатории в суд направлено уголовное дело о хищении у дольщиков свыше 26 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:53 19.03.2021

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из предприятий.  Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор фирмы с 2015 года по 2016 год, не имея разрешения на осуществление строительства многоквартирного дома в Евпатории, заключал с гражданами предварительные договоры. В итоге взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнил, строительство многоквартирного дома не завершено, квартиры гражданам не переданы. Таким образом обвиняемый похитил собранные денежные средства участников долевого строительства в размере 26 млн. рублей, причинив ущерб 22 гражданам, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд Севастополя. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

В Евпатории в суд направлено уголовное дело о хищении у дольщиков свыше 26 миллионов рублей

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