В Евпатории в суд направлено уголовное дело о хищении у дольщиков свыше 26 миллионов рублей

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из предприятий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор фирмы с 2015 года по 2016 год, не имея разрешения на осуществление строительства многоквартирного дома в Евпатории, заключал с гражданами предварительные договоры. В итоге взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнил, строительство многоквартирного дома не завершено, квартиры гражданам не переданы. Таким образом обвиняемый похитил собранные денежные средства участников долевого строительства в размере 26 млн. рублей, причинив ущерб 22 гражданам, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд Севастополя. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.