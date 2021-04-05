В Евпатории возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке зеленых насаждений

Прокуратура Евпатории в ходе проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, выявила факт незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Фрунзе.

При обследовании территории установлена незаконная вырубка более 21 дерева и кустарника различных пород. По предварительной оценке, проведенной Департаментом городского хозяйства местной администрации, ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 4 млн. рублей. Проверка проведена совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, — сообщили в прокуратуре Крыма.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, кустарников, совершенная в особо крупном размере). Расследование уголовного дела – под прокурорским контролем.

Фото: страница в Facebook О.Таранина.