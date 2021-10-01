В Евпатории высадили уникальные березы из Воронежа

В Евпатории высадили пять уникальных растений. Это первые в мире березы, выведенные из лабораторных пробирок. Необычные саженцы были переданы учеными научной лаборатории Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, которые в рамках выполнения государственного заказа произвели отбор лучших, перспективных генотипов берез и методом клонального микроразмножения создали новые саженцы.

Евпаторийцы надеются, что новый засухоустойчивый и быстрорастущий вид берез должен легко прижиться в жарком южном климате.

Фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.