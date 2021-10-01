Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Евпатории высадили уникальные березы из Воронежа

crimeapress_news

реклама в крыму
В Евпатории высадили уникальные березы из Воронежа

В Евпатории высадили уникальные березы из Воронежа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 01.10.2021

В Евпатории высадили пять уникальных растений. Это первые в мире березы, выведенные из лабораторных пробирок. Необычные саженцы были переданы учеными научной лаборатории Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, которые в рамках выполнения государственного заказа произвели отбор лучших, перспективных генотипов берез и методом клонального микроразмножения создали новые саженцы.

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Евпаторийцы надеются, что новый засухоустойчивый и быстрорастущий вид берез  должен легко прижиться в жарком южном климате.

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории. 

В Евпатории высадили уникальные березы из Воронежа

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.