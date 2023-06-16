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В Евпатории за взятку и подлог ответит бывший сотрудник «Крымэнерго»
Иллюстрация: ВК

В Евпатории за взятку и подлог ответит бывший сотрудник «Крымэнерго»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:52 16.06.2023

В Евпатории перед судом предстанет бывший работник ГУП РК «Крымэнерго», обвиняемый в получении взятки и служебном подлоге. Бывший инженер технического аудита Евпаторийского района электрических сетей обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Обвиняемый, являясь должностным лицом ресурсоснабжающей организации, получил взятку в размере 20 тыс. рублей за непринятие мер в отношении одного из предприятий, которым допускались систематические факты срывов пломб на дверце щита учета электроэнергии. Он же неоднократно вносил недостоверные сведения в акты проверок о вводе в эксплуатацию расчетного прибора учета электрической энергии, не указывая сведения о несоответствии измерительного комплекса требованиям нормативных актов, а также в акты проверки о неучтенном потреблении, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

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