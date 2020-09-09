В Евпаторийской городской больнице установлен ангиографический комплекс

В Евпаторийской городской больнице введен в эксплуатацию ангиографический комплекс.

Оборудование приобретено и установлено в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение». Стоимость составила 57,3 миллионов рублей, — рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Введение в эксплуатацию комплекса с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей позволит внедрить в практику учреждения рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения.

Использование рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения — это возможность быстрой и безопасной постановки верного диагноза, выбора оптимальной тактики лечения, снижения количества и тяжести осложнений и улучшения прогноза заболевания у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инфарктом миокарда, стабильной стенокардией напряжения, атеросклерозом аорты и периферических артерий, острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями с применением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в городской больнице с 10 сентября будет открыто отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, на базе которого размещен и введен в эксплуатацию ангиографический комплекс, — отметил министр.

В ходе рабочего визита министр ознакомился с ходом работ по проведению капитального ремонта терапевтического, хирургического, отделения реанимации Евпаторийской городской больницы и ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом». Работы проводятся в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Кроме того, был осмотрен ход работ по проведению капитального ремонта системы снабжения газами детской больницы ГБУЗ РК «ЕГБ», средства на который были выделены из федерального бюджета в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: минздрав РК.