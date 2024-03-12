В Евпаторийском офтальмологическом медцентре начал работу кабинет лазерной хирургии

В планах открытие кабинета охраны зрения детей.

На базе Евпаторийской городской больницы развивается Медицинский офтальмологический центр, где оказывается профильная помощь взрослым и детям, проживающим в северо-западных регионах Крыма (Сакском, Раздольненском, Черноморском и Первомайском районах, а также в городах Евпатория и Саки). Об этом рассказал министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

В структуру офтальмологического центра входят два отделения: офтальмологическое на 40 коек и консультативно-диагностическое. Также работает круглосуточной кабинет неотложной офтальмологической помощи.

В феврале 2023 года был завершен капитальный ремонт всех помещений Медицинского офтальмологического центра – созданы комфортные условия как для сотрудников, так и для пациентов, — отметил министр.

С 2020 года в медицинском офтальмологическом центре Евпатории проводятся сложные методы хирургического лечения глаз — хирургическое лечение катаракты, глаукомы, хирургия травм глаза, введение препаратов в полость стекловидного тела, направленных на лечение диабетической ретинопатии сетчатки, влажных форм макулодистрофии, тромбозов, вен сетчатки. Также осваиваются методы операций на переднем отрезке глаза, пластика век и другие.

Медицинский офтальмологический центр с 2023 года оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь – например, это оперативное лечение осложненной катаракты с реконструкцией передней камеры глаза. За прошлый год в Медицинском офтальмологическом центре выполнено 1 370 операций, из них — 1 050 случаев хирургического лечения катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, — рассказал Константин Скорупский.

Ежегодно в офтальмологический медцентр приобретается современное оборудование.

В декабре 2023 года поставлены два хирургических лазерных аппарата, что позволило открыть новый этап развития центра. В лазерной операционной теперь будет проводиться широкий спектр новейших офтальмологических методик: лазерное хирургическое лечение переднего и заднего отделов глаза, оперативное лечение глаукомы с гипотензивной целью, рассечение синехий и фиброза задней капсулы (после катаральных операций), удаление ограниченных помутнений стекловидного тела. Также новые аппараты будут применяться для лечения дегенерации сетчатки, дегенеративных форм близорукости, диабетической ретинопатии сетчатки, профилактики отслоек сетчатки, некоторых видов глауком, — сообщил глава республиканского минздрава.

Врачи офтальмологического медцентра прошли обучение для осуществления лазерной хирургии с использованием нового высокотехнологичного оборудования.

В 2024 году здесь планирую открыть кабинет охраны зрения детей. За счет средств ОМС в кабинете будут проводить маленьким пациентам лечение косоглазия, амблиапии, прогрессирующей близорукости, врожденных аномалий развития органа зрения.

Фото: пресс-служба минздрава РК.