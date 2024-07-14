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В Феодосии для купания открыли 19 пляжей
фото: pikist.com

В Феодосии для купания открыли 19 пляжей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 14.07.2024

В Феодосии в Республике Крым открыли 19 пляжей для купания спустя 10 дней после аварии на коллекторе в устье реки Байбуги, сообщается в Telegram-канале Туристического портала Крыма.

Авария произошла на коллекторе, власти вводили ограничение на купание на пляжах из-за опасности распространения сточных вод.

С 13 июля на 19 пляжах, расположенных на Черноморской набережной и далее до Берегового, купание разрешено, — говорится в сообщениях.

По данным турпортала, протоколы лабораторных исследований морской воды показали соответствие гигиеническому нормативу на пляжах «Черномор — сервис», «Нафта-шельф», «Ирма», ИП Федоренко, ФГУП КЖД «Айвазовский», «Аква 2006», ИП Довгаленко Ю. А., «Фирма «ТЭС», ИП Сирятский — три пляжа, ИП Тимиренко, «Отдых — Крым», ИП Катюшин, ИП Нарбеков, ИП Шайдерова, «Эгида», «Крыммедиагрупп» и «Крым — Тур».

Еще шесть пляжей, на которых пробы воды не дали положительного результата, остаются закрытыми для купания: ИП Беличенко, ГУП РК «Солнечная Таврика» пансионат «Феодосия, ФГБУ «Феодосийский военный санаторий» МО РФ, ИП Баймах М. М., ООО «Рилка» и ООО «Ультимо».

источник: ТАСС 

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