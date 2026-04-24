В Феодосии готовят пляжи к курортному сезону
фото: пресс-служба администрации Феодосии

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 15:55 24.04.2026

Заместитель главы администрации города Феодосии Дмитрий Милосердов совместно с заместителем министра курортов и туризма Николаем Волковым провели осмотр пляжных территорий согласно утверждённого перечня мест массового отдыха людей на водном объекте.

Осмотр пляжей перед купальным сезоном 2026 года включает комплекс мер, направленных на

  • оценку состояния инфраструктуры: наличие и состояние раздевалок, туалетов, душевых, спасательных постов, медицинских пунктов, зон отдыха и т. д.
  • меры безопасности: наличие спасателей, информационных табличек, ограждений, буйков, соблюдение правил безопасности на воде.
  • санитарное состояние: чистоту пляжей, качество воды, наличие контейнеров для мусора и организацию вывоза отходов.
  • доступность: удобство подъезда, наличие парковок, доступность для маломобильных граждан.
  • размещение пунктов проката маломерных судов.

Не менее важным является наличие разрешительных документов и соблюдение правил безопасности. По итогу выезда принято решение об ускорении пользователями пляжей подготовки территорий в части инфраструктуры, а также в части получения разрешительной документации.

Данные мероприятия сотрудниками администрации совместно с сотрудниками Министерства курортов и туризма Республики Крым и контролирующих органов будут проводиться в течении всего купального сезона.

источник: пресс-служба администрации Феодосии 

