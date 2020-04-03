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Внимание, розыск! Пропал 14-летний крымчанин

В Феодосии разыскивают Елену Муратову — женщина пропала без вести

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:33 03.04.2020

Елену Муратову (07.02.1979 г.р.) разыскивают с 7 февраля 2020 года. Женщина пропала без вести, уйдя из дома в неизвестном направлении.

  • На вид: 40 лет, рост примерно 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые до плеч, глаза серые, уши прилегающие.
  • Была одета: шапка синего цвета с надписью «Адидас», болоньевая куртка синего цвета, брюки черного цвета.

Отдел МВД России по г.Феодосия обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Муратовой Е.А., с просьбой сообщить об этом по телефону 102 или 9-12-57 (9-12-90, +7 978 873 94 64 розыск).

В Феодосии разыскивают Елену Муратову - женщина пропала без вести

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Феодосии разыскивают Елену Муратову - женщина пропала без вести

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