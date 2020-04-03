В Феодосии разыскивают Елену Муратову — женщина пропала без вести

Елену Муратову (07.02.1979 г.р.) разыскивают с 7 февраля 2020 года. Женщина пропала без вести, уйдя из дома в неизвестном направлении.

На вид: 40 лет, рост примерно 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые до плеч, глаза серые, уши прилегающие.

Была одета: шапка синего цвета с надписью «Адидас», болоньевая куртка синего цвета, брюки черного цвета.

Отдел МВД России по г.Феодосия обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Муратовой Е.А., с просьбой сообщить об этом по телефону 102 или 9-12-57 (9-12-90, +7 978 873 94 64 розыск).

фото: пресс-служба МВД России в Крыму