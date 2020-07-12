В Феодосии разыскивают вандалов, сломавших урны в Морсаду

В Морсаду Феодосии сломали урны. Администрация города просит свидетелей происшествия также сообщить о факте хулиганский действий в полицию.

Для улучшения санитарного состояния территорий общего пользования в этом году за счет средств муниципалитета было приобретено и установлено 240 урн для сбора мусора.

Минувшей ночью были сломаны урны на территории Морсада. Они не только выдернуты из земли, но и смяты, в результате чего не подлежат восстановлению. К сожалению, это не первый случай хулиганства. В этом году уже был зафиксирован случай поломки урн в Комсомольском парке, — рассказали в администрации Феодосии.

По факту хулиганства с целью найти виновных и привлечь к ответственности сотрудники МБУ «Городское благоустройство» обратились в городской отдел МВД.