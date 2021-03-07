В Форосском парке высадили 80 хвойных деревьев

Сегодня прошла посадка деревьев в Форосском парке. Участие в акции приняли не только экологи, общественники, но и активные местные жители. Высадку деревьев приурочили к Международному женскому дню. Специалисты говорят, что выбор места и деревьев – оптимальный. Саженцы кипарисовика Лейланда и кипариса вечнозеленого пирамидального отлично подходят для почвенно-климатических условий ЮБК. Молодые деревья должны прижиться.
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