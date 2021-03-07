В Форосском парке высадили 80 хвойных деревьев

Сегодня прошла посадка деревьев в Форосском парке. Участие в акции приняли не только экологи, общественники, но и активные местные жители. Высадку деревьев приурочили к Международному женскому дню. Специалисты говорят, что выбор места и деревьев – оптимальный. Саженцы кипарисовика Лейланда и кипариса вечнозеленого пирамидального отлично подходят для почвенно-климатических условий ЮБК. Молодые деревья должны прижиться.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей. Расскажи друзьям!

Telegram-канале . Подпишись! Срочные сообщения – в. Подпишись!

Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже ✎..