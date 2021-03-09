В ГИБДД Севастополя раскрыли подробности ДТП в районе Орлиновского моста

8 марта в 13:10 на автодороге подъезд к поселку Кача (18 км + 200 м), в районе Орлиновского моста произошло ДТП, в котором пострадало 6 человек. В ГИБДД Севастополя раскрыли некоторые подробности аварии.

45-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Avensis» под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили шестеро пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних — четырёх и шестнадцати лет, — рассказали в ГИБДД.

Транспортные средства получили серьезные повреждения. Трое пострадавших получили медпомощь в 1-й и 5-й горбольницах, в госпитализации они не нуждались. В лечебных учреждениях остаются двое взрослых и один ребенок. Медики говорят, последствия ДТП могли быть значительно хуже, но, к счастью, все участники дорожно-транспортного происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности, а самый юный пассажир находился в детском кресле.

По факту ДТП проводится проверка.