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В горбольнице №1 в Севастополе разбушевался дебошир. Итог — ему потребовалась помощь

В горбольнице №1 в Севастополе разбушевался дебошир. Итог — ему потребовалась помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 18:28 05.07.2024

Сотрудники группы задержания Управления вневедомственной охраны Росгвардии пресекли инцидент, возникший в приемном покое первой городской больницы Севастополя.

Ночью на пульт централизованного наблюдения Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю из приемного покоя Горбольницы № 1 им. Н. И. Пирогова поступил сигнал «Тревога».

В кратчайшие сроки, прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка  задержали в помещении лечебного учреждения буйного посетителя. По словам медицинского персонала, мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, явился в приемное отделение со своей женой и сразу стал требовать от медиков оказать ей помощь. В связи с тем, что медработники были заняты более сложными пациентами, они попросили немного подождать. Но в ответ мужчина повел себя неадекватно. Он стал грубить персоналу, выражаться нецензурными словами и наносить ущерб больничному имуществу, — озвучивают детали происшествия в пресс-службе ведомства. 

Так в порыве гнева он разбил рукой окно в регистратуре приемного покоя.

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Прибывшие росгвардлейцы пресекли противоправные действия хулигана, а медикам пришлось оказывать неотложную помощь не только супруге, но и самому правонарушителю в связи с тем, что он повредил себе руку.

Дебоширом оказался 36-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии задержали его и передали прибывшим на место конфликта полицейским для дальнейшего разбирательства.

источник: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю

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