В горуправлении Госкомрегистра в Ялте проводится проверка соблюдения норм антикоррупционного законодательства

О том, что в Ялтинском городском управлении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым проводится проверка соблюдения работниками норм антикоррупционного законодательства, сообщил глава ведомства Александр Спиридонов. В связи с недавней сменой руководства горуправления в Ялту направлена мониторинговая группа из центрального аппарата ведомства во главе с заместителем председателя комитета Дилявером Якубовым. Среди прочего, проверяется исполнение специалистами требований федеральных и республиканских законов в сфере противодействия коррупции, регистрации прав на недвижимое имущество, и реализации полномочий в части государственного земельного надзора.

Так как Ялтинское горуправление – одно из крупнейших терподразделений комитета, проверочные мероприятия будут масштабные и продлятся три дня. По результатам мониторинга и анализа документов будет составлен соответствующий акт проверки. В случае выявления нарушений – по каждому сотруднику будет приниматься решение о привлечении к ответственности, — цитирует пресс-служба Александра Спиридонова.