В Госдуме предложили ввести регулирование цен на важнейшие товары

Профильные комитеты Госдумы готовы внести предложения по госрегулированию цен на продукты, лекарства, детские товары, стройматериалы, бытовую химию, зоотовары и другую продукцию, заявил замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Партии необходимо занять принципиальную позицию, предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен. Это могут и должны быть продукты питания, детские товары, детское питание, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты и другие товары и услуги, — цитирует Хинштейна «Интерфакс» .

По его словам, «такая законодательная инициатива профильными комитетами подготовлена, может быть внесена в любой момент«.

Однако он предложил проработать ее с Правительством. В том числе парламентарий считает, что Кабмин должен «описать весь перечень регулируемых товаров«.

В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что «предлагая меры регулирования, нужно иметь ввиду, что когда применяется нерыночное регулирование цен, то обратной стороной может стать дефицит товаров«.

Поэтому Жуков предложил «взаимодействовать с Правительством по номенклатуре, мерам, которыми хотим демпировать рост цен«.

В то же время зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина возмутилась беспрецедентными наценками розничных сетей на отдельные виды продовольствия.

Есть и такой фактор, который влияет на рост цен на продовольствие — это розничные сети, которые по-прежнему наживаются на наших аграриях, на наших гражданах, которые делают беспрецедентные наценки на отдельные виды продовольствия, — сказала Школкина в среду на оперативном совещании «Единой России» по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности.

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