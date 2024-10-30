В Госдуме просят ФАС проверить сообщения о повышении цен на связь

В Госдуме отреагировали на информацию о возможном увеличении цен на связь в следующем году. Там считают, что любое повышение тарифов должно быть экономически обоснованным.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить сообщения о повышении тарифов на сотовую связь, интернет и кабельное ТВ. По данным Горелкина, ранее в СМИ появились сообщения о возможном увеличении цен на 10–15% в 2025 году.

По средствам массовой информации снова начали разгонять историю о том, что в следующем году тарифы на интернет, сотовую связь и кабельное ТВ обязательно вырастут на 10–15%, на этот раз со ссылкой на опрос участников рынка. Попросил Федеральную антимонопольную службу проверить эти заявления. Желание отрасли повысить цены понимаю, но по закону такие решения должны быть экономически обоснованными, – написал депутат в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин, по данным отраслевых опросов, до 95% российских операторов, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения и телефонии, планируют повысить тарифы в 2025 году.

Практически половина из них может повысить тарифы на 10–15%. Еще 20% операторов могут увеличить цену на услуги на 20%, – сказал Немкин.

Рост цен может быть обусловлен объективными факторами.

Рынок связи в России переживает масштабную трансформацию. Во-первых, серьезно изменилась структура трафика. По итогам 2023 года потребление услуг связи сместилось в сторону роста интернет-трафика на фоне снижения популярности голосового общения среди потребителей. Изменение структуры трафика требует расширения сетевой инфраструктуры и повышения её эффективности. Без модернизации, на которую нужны инвестиции, обеспечивать качественную и устойчивую связь вряд ли будет возможно. Во-вторых, в отрасли остро стоят вопросы импортозамещения. Кроме того, уже с 2025 года в городах-миллионниках России начнется внедрение связи пятого поколения, на что также необходимы дополнительные инвестиции, – пояснил депутат.

Однако, отмечает Немкин, случаев необоснованного повышения цен на услуги связи не мало.

Не так давно ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. в качестве «незаконно полученного дохода». Ранее компания подняла цены на тарифы сразу для 30 млн абонентов. Для всех остальных участников рынка решение в отношении МТС – сигнал о том, что ведомство готово жестко пресекать любые попытки нарушения антимонопольного законодательства, – отметил Немкин.

Решение о повышении цен на тарифы должно быть продиктовано исключительно экономическими и объективными факторами.

Одно дело, когда оператор связи вынужден повысить цены на связь из-за роста внутренних издержек и необходимости модернизации. Совсем другое, когда речь идет о желании получить дополнительный доход. Последнее просто недопустимо, любой рост цен должен быть экономически обоснован, – подчеркивает Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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