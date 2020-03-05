В Госдуму внесен проект о порядке выбора подрядчиков при госзакупках в Крыму

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об установлении до 31 декабря 2022 года особого порядка выбора способа определения подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму.

Авторами законодательной инициативы выступили Глеб Хор, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик, Руслан Бальбек, Михаил Шеремет и Андрей Козенко. Они предложили при закупках работ для обеспечения нужд Республики Крым и города Севастополя предусмотреть возможность выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Он может быть выбран в порядке, установленном законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) или в порядке, который согласован с уполномоченным правительством РФ федеральным органом, и установлен нормативными правовыми актами данных субъектов РФ.

Такой выбор будет возможен лишь при закупках работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий.

В целях обеспечения прозрачного расходования бюджетных средств законопроект предусматривает казначейское сопровождение расчетов по контрактам, заключаемым в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя, соответственно.

По материалам РИА Новости. Недвижимость.