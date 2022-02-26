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В Херсонской области уничтожили дамбу, перекрывавшую днепровскую воду в Крым
Скриншот: НТВ

В Херсонской области уничтожили дамбу, перекрывавшую днепровскую воду в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:42 26.02.2022

Уничтожена дамба на Северо-Крымском канале, которая перекрывала днепровскую воду в Крым со стороны Украины. Ее ликвидировали путем направленного точечного подрыва военные инженеры Черноморского флота. Сам канал при этом не пострадал. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Военнослужащие подразделения железнодорожных войск Южного военного округа проводят работы по очистке канала от древесно-кустарниковой растительности механическим способом с использованием специальной военной техники для восстановления его проектных отметок, — рассказали в Минобороны.

После завершения всех необходимых работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию полуострова, а также в интересах жителей Херсонской области Украины, будет восстановлена.

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Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил эту информацию.

Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается, — отметил Аксёнов.


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