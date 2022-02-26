В Херсонской области уничтожили дамбу, перекрывавшую днепровскую воду в Крым

Уничтожена дамба на Северо-Крымском канале, которая перекрывала днепровскую воду в Крым со стороны Украины. Ее ликвидировали путем направленного точечного подрыва военные инженеры Черноморского флота. Сам канал при этом не пострадал. Об этом сообщает телеканал « Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Военнослужащие подразделения железнодорожных войск Южного военного округа проводят работы по очистке канала от древесно-кустарниковой растительности механическим способом с использованием специальной военной техники для восстановления его проектных отметок, — рассказали в Минобороны.

После завершения всех необходимых работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию полуострова, а также в интересах жителей Херсонской области Украины, будет восстановлена.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил эту информацию.

Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается, — отметил Аксёнов.

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