В июле в Крыму провели 28 рейдов по пляжам

Сотрудниками министерства курортов и туризма РК, совместно с представителями администрации проводится системный мониторинг функционирования пляжей в ежедневном режиме. Всего за июль было проведено 28 рейдов по пляжам Крыма. Проверены пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

В целом пользователи пляжей работают, соблюдая все требования: присутствуют матросы-спасатели, осуществляется своевременная уборка территории пляжа и вывоз мусора. Все замечания, сделанные сотрудниками министерства, устраняются в оперативном режиме, — отметили в республиканском Совмине.

Отмечается, что пользователи пляжа выполнили требования по установке информационных стендов у каждого входа на пляж. На стендах указаны контакты администрации пляжей, городской или районной администрации. А также на стендах размещены Памятки по организации работы пляжей в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, разработанные минкурортов РК совместно с Роспотребнадзором.

Пользователи пляжей, допустившие нарушения, в случае не устранения их при повторном мониторинге, привлекаются к административной ответственности. Всего было составлено 25 административных протоколов: в Ялте – 8, в Алуште – 8, в Феодосии – 7, в Черноморском районе – 2. Самое часто нарушение — неудовлетворительное санитарное состояние на пляжах.

У нас два пляжа в Саках и Ялте лидируют по количеству нарушений. Администрации этих городов знают о каких пляжах мы говорим, и мы сегодня ждем устранения, — рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, сегодня актуальный проблемный вопрос – это наличие пляжных территорий в границах населенных пунктов, не закрепленных за пользователями либо имеющих недобросовестных пользователей.

Таких территорий на сегодня в Ялте 6, а также 5 в Феодосии и 3 в Евпатории. С этими территориями не должно быть проблем с уборкой и обеспечением на них безопасности. Это полностью является ответственностью муниципалитетов, которые должны взять на себя все необходимые мероприятия по этим пляжам, — отметил министр.

В текущем году администрациями муниципальных образований Республики Крым утверждено к работе 437 пляжей.

Мониторинг минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.