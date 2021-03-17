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В Ялте объявлен конкурс на благоустройство пляжей общего пользования
фото: Stevebidmead (pixabay.com)

В Ялте — конкурс на благоустройство пляжей общего пользования

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 20:01 17.03.2021

Администрация города Ялта объявляет о начале приема заявок для участия в открытом конкурсе на право заключения договоров по благоустройству пляжей общего пользования.

Дата проведения конкурса – 09 апреля 2021 года, приём заявок на конкурс осуществляется с 17 марта по 07 апреля 2021 года, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.

На конкурс выносится 6 пляжных территорий:

  • Лот № 1, пляж «Холодный»  ЯЛ-96;
  • Лот № 2, пляж «Морской прибой» ЯЛ-37;
  • Лот № 3, пляж «Ай-Тодор» ЯЛ-37;
  • Лот № 4, пляж «Дача Мисхор» ЯЛ-36;
  • Лот № 5, пляж «Дюльбер» ЯЛ-41;
  • Лот № 6, пляж «Золотой пляж» ЯЛ-53.

Прием заявок осуществляется с 17 марта по 07 апреля 2021 года, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 11, каб. 3 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно по ссылке: https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/19129

В Ялте - конкурс на благоустройство пляжей общего пользования

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