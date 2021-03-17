В Ялте — конкурс на благоустройство пляжей общего пользования

Администрация города Ялта объявляет о начале приема заявок для участия в открытом конкурсе на право заключения договоров по благоустройству пляжей общего пользования.

Дата проведения конкурса – 09 апреля 2021 года, приём заявок на конкурс осуществляется с 17 марта по 07 апреля 2021 года, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.

На конкурс выносится 6 пляжных территорий:

Лот № 1, пляж «Холодный» ЯЛ-96;

Лот № 2, пляж «Морской прибой» ЯЛ-37;

Лот № 3, пляж «Ай-Тодор» ЯЛ-37;

Лот № 4, пляж «Дача Мисхор» ЯЛ-36;

Лот № 5, пляж «Дюльбер» ЯЛ-41;

Лот № 6, пляж «Золотой пляж» ЯЛ-53.

Прием заявок осуществляется с 17 марта по 07 апреля 2021 года, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 11, каб. 3 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.