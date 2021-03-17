В Ялте — конкурс на благоустройство пляжей общего пользования

Дата проведения конкурса – 09 апреля 2021 года, приём заявок на конкурс осуществляется с 17 марта по 07 апреля 2021 года, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.
На конкурс выносится 6 пляжных территорий:
- Лот № 1, пляж «Холодный» ЯЛ-96;
- Лот № 2, пляж «Морской прибой» ЯЛ-37;
- Лот № 3, пляж «Ай-Тодор» ЯЛ-37;
- Лот № 4, пляж «Дача Мисхор» ЯЛ-36;
- Лот № 5, пляж «Дюльбер» ЯЛ-41;
- Лот № 6, пляж «Золотой пляж» ЯЛ-53.
Прием заявок осуществляется с 17 марта по 07 апреля 2021 года, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 11, каб. 3 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно по ссылке:
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