В Ялте число травмированных в результате стихийного бедствия достигло 54

Число травмированных в Ялте в результате стихийного бедствия выросло до 54 человек. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По состоянию на сегодняшний момент, у нас обратились за медицинской помощью уже 54 человека пострадавших, по-прежнему остается 6 госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь – серьезных угроз для здоровья людей нет, – сообщила Павленко.

Погибшим числится один человек. Продолжаются поиски пропавшей женщины, которую унесло потоком воды.

В целом, жизнь в Ялте входит в привычное русло.

Еще вспыхивают локальные проблемы, которые молниеносно гасят сотрудники МЧС и военные, за что им огромнейшее спасибо. Сегодня в Алупке удалось не допустить разлива реки — она вышла из берегов в районе улиц Изергина и Севастопольского шоссе и могла затопить дома. Работают и в Кореизе – чистят улицы, отводят воду, где это требуется. Спокойно и на улице Кривошты. Которая пострадала от мощнейшего удара стихии, — рассказала Павленко.

Из русла реки Дерекойка, проходящей по центру Ялты было извлечено и вывезено около 300 тонн грунта. Работы продолжаются.