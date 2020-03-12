В Ялте для работников нестационарных торговых объектов разработают единую униформу

В Ялте стартовал приём предложений по разработке дизайна внешнего вида форменной одежды для работников нестационарных торговых объектов. В первую очередь, речь идет о продавцах, торгующих на набережной города.

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, принятая недавно новая схема размещения НТО, предусматривает единый архитектурный стиль для всех торговых точек. В связи с этим принято решение разработать и утвердить общую форму для работников этих объектов.

Всех желающих приглашают принять участие в разработке новой формы и внести свои предложения. Форменная одежда должна включать в себя несколько элементов с учётом сезонности: головной убор, фартук/футболку/халат. На одежде или головном уборе должна присутствовать нашивка с логотипом Ялты, — сообщили в городской администрации.

Свои предложения о дизайне форменной одежды необходимо направлять в управление потребительского рынка и услуг по адресу: г. Ялта, пл. Советская,1, кабинет №127. Поступившие предложения будут рассмотрены совместно с департаментом архитектуры и градостроительства.