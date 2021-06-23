В Ялте – еще одна «болевая» точка – Южнобережное шоссе, 27

В Ялте продолжается ликвидаций последствий стихийного бедствия. Еще вчера «болевыми» точками региона были Васильевка и Кореиз. Сегодня – новый адрес: Южнобережное шоссе, 27.

Ситуация примерно такая, как в Васильевке, которую местами завалило грунтом и камнями под крыши домов. Именно отсюда 18 июня потоком воды унесло жительницу Ялты Ирину Николаевну Гилляровскую…. Она числится без вести пропавшей. Поиски продолжаются, подключились кинологи. Надеемся на чудо… Люди своими силами пытаются раскопать дома, подключают технику, — отметила Павленко.

Тем не менее сегодня работа техники здесь была прекращена.

В районе под завалом магистральный водовод на Гурзуф и Большую Ялту. Их повреждение может привести еще к более печальным последствиям. Правоохранители и депутатский корпус обходит дома – важно эвакуировать местных жителей. Увы, многие отказываются. Прошу с пониманием отнестись к ситуации, — заявила глава администрации Ялты.

Сейчас власти, совместно со специалистами ЖКХ, военными инженерами, спасателями ищут комплексный подход, к решению этой новой ялтинской проблемы.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.