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В Ялте коронавирус «добрался» до местной власти

В Ялте коронавирус «добрался» до местной власти

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:28 21.07.2020

В Ялте коронавирусом болеют уже 8 сотрудников местной администрации. Также «ковидом» заразились два депутата Ялтинского горсовета. Глава городской администрации Иван Имгрунт был вынужден записать и обнародовать видеообращение. По его словам, ситуация «под контролем», состояние заболевших чиновников и депутатов удовлетворительное.

Мы обеспечим курортный сезон, и мы надеемся, что он продлится, — заявил Иван Имгрунт.

Он акцентировал на необходимости соблюдения ряда требований Роспотребнадзора.

В частности, я обращаюсь к владельцам кафе, ресторанов, санаториев: все сотрудники должны быть в масках. Это гарантия стабильности нашей эпидобстановки и гарантия того, что курортный сезон у нас пройдет на высшем уровне, — сказал глава администрации Ялты.

Ранее сообщалось о семерых сотрудниках ялтинской администрации, заболевших коронавирусом. Все пациенты из Ялты проходят лечение в Симферополе.

В Ялте коронавирус «добрался» до местной власти

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