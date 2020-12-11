В Ялте на пост главы администрации города – четыре кандидата. Но выиграет…

10 декабря завершился приём документов на конкурс на замещение должности главы администрации города Ялта. Конкурс был объявлен решением 22-й сессии Ялтинского городского совета от 24 ноября № 2.

Он проводился в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Ялта, утвержденным решением Ялтинского городского совета от 03.10.2019 № 3, — уточнили в конкурсной комиссии.

Кандидаты – четверо. Собрали необходимые документы ми зарегистрировались в установленном порядке: руководитель ялтинского ОООО «РЭД КОНЭР» Надежда Викторовна Обухова, начальник юридического Департамента администрации Ялты Михаил Андреевич Воронов, ИО главы администрации – первый зам. главы администрации Ялты Янина Петровна Павленко и Сергей Витальевич Бойцов.

Сам конкурс состоится 22 декабря в 10:00 в Малом зале администрации Ялты по адресу пл. Советская, 1. Очевидно, в этот же день состоится и сессия ялтинского горсовета, которая утвердит нового главу администрации. Предполагаемый и ожидаемый победитель конкурса – Янина Павленко, кандидатуру которой поддерживает Глава Крыма Сергей Аксёнов. Документы она подала накануне.